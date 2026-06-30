تیم ملی فوتبال آلمان پس از تساوی مقابل پاراگوئه در وقت‌های قانونی، در ضربات پنالتی مقابل این تیم شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های آلمان و پاراگوئه در استادیوم ژیلت شهر بوستون به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی یک - یک به پایان رسید.

در نیمه نخست آلمان سعی داشت با مالکیت توپ و پاسکاری‌های زیاد، دفاع لایه‌ای و فشرده پاراگوئه را باز کند و به گل برسد، اما این اتفاق محقق نشد. در سمت مقابل نماینده آمریکای جنوبی سعی داشت با ضدحملات هوشمندانه و استفاده از ارسال‌ها به گل برسد که در این کار هم موفق بود و توانست با گل ستاره خود، خولیو انسیسو از حریف پیش بیفتد و برنده به رختکن برود.

در نیمه دوم یولیان ناگلزمان با یک تعویض و به زمین آوردن لئون گورتزکا به جای فلیکس انمچا، تا حدی شکل بازی خود را عوض کرد و در همان اوایل ۴۵ دقیقه دوم، مانشافت روی ضربه سر عالی کای هاورتز، گل خورده را جبران کرد. در ادامه پاراگوئه باز هم از لاک دفاعی خود بیرون نیامد و آلمان محبور شد روی به بازی با سیستم ۳ دفاعه و ارسال‌های متعدد بیاورد، اما هر چه زد به در بسته خورد و نتوانست گل برتری را به ثمر برساند تا کار به وقت‌های اضافه کشیده شود.

در وقت‌های اضافه ژرمن‌ها به فشار خود ادامه دادند و حتی روی یک ضربه کرنر به گل هم رسیدند، اما داور به دلیل خطا روی دروازه‌بان، این گل را مردود کرد. در ادامه با مقاومت ستودنی مدافعان و گلر پاراگوئه، دروازه این تیم دیگر باز نشد و کار به ضربات پنالتی کشید.

در ضیافت پنالتی‌ها بازیکنان آلمان بسیار بی‌دقت و کم‌تمرکز ظاهر شدند و دروازه‌بان پاراگوئه نقش اول ضیافت پنالتی‌ها بود تا اولین شگفتی بزرگ جام با صعود پاراگوئه و حذف آلمان، دارنده ۴ عنوان قهرمانی رقم بخورد.

پاراگوئه در مرحله یک‌هشتم با برنده دیدار فرانسه و سوئد رودررو خواهد شد.