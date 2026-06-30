به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید اخباری در نشست خبری پس از مصاف برابر گل گهر سیرجان و کسب سهمیه آسیایی عنوان کرد: واقعا نمی‌توانم واژه‌ای درباره این مسابقه پیدا کنم. از روز گذشته بعد از بازی پرسپولیس، تصور کنید این تیم از بازی با پرسپولیس به فاصله سه روز آمده، ۱۲۰ دقیقه با یکی از قطب‌های فوتبال ایران بازی کرده و سه روز بعد ۱۲۰ دقیقه دیگر بازی کرده است. به دلیل مصدومیت برای ارنج کردن تیم خیلی به مشکل برخوردم و به قول فوتبالی‌ها وصله و پینه ترکیب را چیدم.

او ادامه داد: یک خواهشی از مسئولان فوتبال دارم که تصمیمی نگیرند که سلامت بچه‌ها را به خطر بیندازد. به هر دو تیم خسته نباشید می‌گویم. گل‌گهر تیم خوبی دارد و همینطور کادر فنی که آقای تارتار به عنوان سرمربی با تجربه حضور دارند و همینطور باشگاه به تمام معنایی هستند. امروز بچه‌های ما خسته بودند و ۸ بازیکن ما نبودند و در مقایسه با بازی قبلی هم ترکیب ما امروز عوض شد. تیم حریف به طور نسبی موقعیت هم داشت و ما در جریان بازی هم می‌شد که به گل برسیم، اما اتفاق است دیگر و وقتی به پنالتی می‌رسید دیگر چیزی در اختیار مربیان نیست.

اخباری افزود: اول به گل گهر و سپس جانانانه به تیم خودم خسته نباشید می‌گویم. مثل برادر کوچکتر خودم همیشه در زندگی و قلب من و مردم نجیب یزد و اردکان نقش بستند. سلام یزد به آسیا بماند به افتخار. وقتی مربی این تیم شدم برنامه سه ساله داشتم برای صعود که در سال دوم صعود کردیم. برای آسیا هم همینطور که در سال دوم این اتفاق افتاد. این صعود را به تمام مردم یزد و کارگران مظلوم شهر یزد تقدیم می‌کنم. همین طور به پدرم و مادرم و بازیکنان و مجموعه‌ای که داشتیم. از مسئولان استانی و همین طور مدیران باشگاه و کارخانه تقدیر می‌کنم.

سرمربی چادرملو هم گفت: این تیم شایستگی‌هایش را در لیگ نشان داده بود و در این دو بازی غریبانه و مظلومانه خواستیم نشان دهیم که خیلی چیز‌ها در فوتبال شدنی است. این دو بازی شاهکار این بچه‌ها بود. سالی را گذراندم که ۵ ماه روی ویلچر بودم، اما هیچ‌وقت ناامید نشدم و به نظرم مزد زحماتمان را گرفتیم.

او درباره صحبت‌های تارتار درباره رای استیناف گفت: هرکسی می‌تواند یک نظری داشته باشد و آقای تارتار هم تیم خوبی داشتند. طبق قوانین معدل امتیاز را حساب می‌کنند. به ما ظلم شد و این تورنمنت برای چادرملو نبود و نمی‌دانیم از کجا طراحی شد. یکسری دوستان گل‌گهر را به آسیا معرفی کردند و یکسری هم می‌خواستند که پرسپولیس بیاید. چادرملو اصلا دغدغه هیچ‌کس نبود. اگر قرار بر عدالت بود، باید معدل امتیاز مبنا قرار می گرفت.

فقط آمدیم که جاده صاف کن یکسری تیم‌های دیگر باشیم. من برای آقای تاج و بهاروند احترام قائل هستم، تمکین کردیم. با شرایط دشوار به این بازی آمدیم. به هر حال آمدیم و قرار شد که سهمیه آسیا از اینجا مشخص شود. حالا فردا جلسه رسیدگی استیناف است. کاش در فوتبال این را یاد بگیریم که در مستطیل سبز امتیاز بگیریم. مستحق بودیم، مبارک تیم باشد، الان مردم از من انتظار دارند که تیم خوبی ببندیم و در شأن مردم استان یزد بسته شود.

اخباری در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهادی از عراق برای او آمده بود و این پیشنهاد یک ماه در کشوی مدیرعامل بوده و نخواستند که جدا شود؟ گفت: باشگاه موصل عراق این درخواست را داده بود. یک ماه نبود، یک هفته بود، قطعا آقای بابایی اجازه رفتن من را ندادند و گفتند که با توجه به شرایطی که دارم ادامه همکاری بدهیم. من قرارداد داشتم و تمکین کردم. سال گذشته یک بازیکنی آوردیم که آقای گل موصل شده بود و اینجا نماند و رفت آنجا دوباره آقای گل شد که او نام من را در باشگاه عراقی مطرح کرده بود.

او در پایان درباره حذف تیم‌ملی از جام جهانی گفت: دوستان کارشناس ویژه در این خصوص صحبت کردند و بهتر است من چیزی نگویم.