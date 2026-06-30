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در حالی که مردم انقلابی پردیس در تدارک میزبانی و استقبال از زائرین در مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید هستند، صد و بیستویکمین اجتماع شبانه شهروندان فهیم این شهرستان با سردادن پرشور تر و گسترده تر از شبهای گذشته برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این اجتماع با اشاره به فضای حاکم بر شهر و آمادگی برای برگزاری مراسم پیشرو، بر ضرورت همدلی، همکاری و حضور باشکوه مردم در این آیین تأکید کردند.
حاضران با عنوان اینکه میزبانی از مهمانان، تنها به فراهم کردن امکانات محدود نمیشود، اظهار داشتند که استقبال گرم، رفتار شایسته و مشارکت در خدمترسانی، جلوهای از فرهنگ میهماننوازی مردم ایران است.
شرکتکنندگان در این اجتماع، مشت گرهکرده را نماد ایستادگی، اتحاد و همدلی توصیف کردند و بر این باور بودند که مشارکت گسترده مردم در مراسم پیشرو، جلوهای از همبستگی و انسجام ملی خواهد بود.