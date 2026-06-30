آغاز فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان کرمان با دوساعت تاخیر
فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان کرمان و بخشهای تابعه در روز سهشنبه ۹ تیرماه با دو ساعت تأخیر آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
ادارهکل مدیریت بحران استانداری کرمان اعلام کرد: با توجه به افزایش سطح آلایندگی هوا، فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان کرمان و بخشهای تابعه در روز سهشنبه ۹ تیرماه با دو ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.
در پی افزایش سطح آلایندگی هوا و با هدف حفظ سلامت شهروندان، فعالیت تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان کرمان و تابعه در روز سهشنبه ۹ تیرماه با دو ساعت تأخیر آغاز میشود.
دستگاههای خدماترسان، مراکز امدادی، درمانی، نظامی، انتظامی و سایر مراکزی که به موجب قوانین و مقررات از این مصوبه مستثنی هستند، طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
ادامه فعالیت یا اعمال محدودیت برای ادارات و دستگاههای اجرایی، متناسب با تغییرات شاخص کیفیت هوا و شرایط آلایندگی، بهصورت مستمر پایش و بررسی خواهد شد و در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم درباره ادامه فعالیت یا تعطیلی، مراتب از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی میشود