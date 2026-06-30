پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی از آمادگی ۲۳ مجتمع خدماتی - رفاهی استان به زائران مراسم بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به قرار گرفتن خراسان جنوبی در مسیر تردد زائران ۸ استان کشور به مقصد مشهد مقدس، گفت: همزمان با بسیج ظرفیتهای استان برای خدمترسانی به زائران، این ادارهکل نیز امکانات، نیروهای عملیاتی و تجهیزات خود را برای تأمین سفری ایمن و روان در محورهای مواصلاتی استان به کار گرفته است.
جلالزاده افزود: راهدارخانهها، تیمهای راهداری، گشتهای راهداری، سامانههای نظارت تصویری و مرکز مدیریت راهها در آمادهباش قرار دارند و پایش مستمر محورهای مواصلاتی منتهی به مشهد مقدس برای ارتقای ایمنی تردد و ارائه خدمات مطلوب به مسافران در حال انجام است.
جلالزاده با اشاره به آمادگی ۲۳ مجتمع خدماتی ـ رفاهی بینراهی استان گفت: این مجتمعها در محورهای اصلی استان آماده ارائه خدمات به زائران هستند و با فراهم کردن امکاناتی از جمله نمازخانه، سرویسهای بهداشتی، جایگاه سوخت، خدمات رفاهی و استراحتگاه، نقش مؤثری در افزایش ایمنی سفرها و کاهش خستگی رانندگان ایفا میکنند.
به گفته وی برای ارائه خدمات شایسته به زائران، نظارت ویژه و مستمر بر عملکرد مجتمعهای خدماتی ـ رفاهی بینراهی با همکاری دستگاههای ذیربط در دستور کار قرار دارد و نحوه خدماترسانی، رعایت الزامات بهداشتی، تأمین امکانات و پاسخگویی مناسب به مسافران به صورت مستمر رصد میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به پیشبینی افزایش حجم تردد در محورهای استان افزود: با توجه به عبور زائران استانهای هرمزگان، بوشهر، فارس، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان و اصفهان از محورهای خراسان جنوبی و همچنین ورود زائران از کشورهای همسایه شرقی، راهداری و حمل و نقل جادهای استان برای خدمترسانی و حفظ ایمنی تردد در آمادهباش قرار گرفته است.
وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با مدیریت زمان سفر و استراحت کافی در مجتمعهای خدماتی ـ رفاهی بینراهی، سفری ایمن و بدون حادثه را برای خود و سایر کاربران جادهای رقم بزنند.