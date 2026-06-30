به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی استان گفت: در سه‌ماهه امسال در مجموع ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۸۶۳ رأس انواع دام در استان تحت پوشش عملیات مبارزه و پیشگیری از بیماری‌های دامی قرار گرفته‌اند و در همین مدت بیش از ۳۰ درصد برنامه پیش‌بینی‌شده سال ۱۴۰۵ محقق شده است.

حسن قاسمی‌فرد افزود: در این مدت یک میلیون و ۲۹۹ هزار و ۳۵۷ رأس دام سبک، سنگین و تک‌سمی علیه دو بیماری مهم مشترک شامل شاربن (سیاه‌زخم) و بروسلوز (تب مالت) واکسینه شده‌اند که این میزان معادل ۴۶ درصد پیش‌بینی سالانه در این بخش است.

وی د ادامه داد: در راستای پیشگیری از بیماری هاری نیز ۷ هزار و ۲۳ قلاده سگ علیه این بیماری واکسینه شده‌اند.

همچنین در همین مدت ۱۲۸۵ نوبت سر تست سل گاوی در واحد‌های دامداری استان انجام شده و از ۸۰۶ رأس گاو خونگیری به منظور پایش و کنترل بیماری‌ها صورت گرفته است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی دامپزشکی خراسان شمالی گفت: در این مدت یک میلیون و ۹۹۱ هزار و ۸۸۶ رأس دام علیه بیماری‌هایی نظیر آبله، تب برفکی، انتروتوکسمی، آگالاکسی، قانقاریا، تیلریوز، لمپی اسکین و طاعون نشخوارکنندگان کوچک واکسینه شده‌اند که این میزان ۲۲ درصد برنامه پیش‌بینی‌شده سالانه را شامل می‌شود.

قاسمی‌فرد تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها با هدف حفظ و ارتقای سطح بهداشت دام، پیشگیری از بروز و شیوع بیماری‌های دامی و مشترک و تأمین سلامت فرآورده‌های خام دامی انجام می‌شود و این اقدامات با همکاری دامداران و تلاش کارشناسان دامپزشکی در سطح استان ادامه خواهد داشت.