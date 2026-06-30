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تیم ملی فوتبال هلند در ضربات پنالتی مغلوب مغرب شد و همانند آلمان از جام جهانی ۲۰۲۶ کنار رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین دیدار از مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۰۴:۳۰ امروز (سهشنبه - به وقت تهران) در ورزشگاه «بیبیویاِی» مونتری مکزیک بین تیمهای ملی فوتبال هلند و مغرب برگزار شد که پس از ثبت تساوی یک - یک در جدالی ۱۲۰ دقیقهای، در نهایت این تیم مغرب بود که در ضربات پنالتی با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری رسید و راهی دور بعد رقابتها شد.
پس از ثبت تساوی بدون گل در نیمه اول، کودی خاکپو در دقیقه ۷۲ توانست دروازه مغرب را باز کند و هلند را در نتیجه پیش بیندازد. خاکپو که اخیراً فرزند متولد نشده خودش را از دست داده، پس از گل با چشمانی اشکبار خوشحالی کرد و بازیکنان اصلی و ذخیره هلند نیز کنار او جشن گرفتند.
در شرایطی که بازی رو به اتمام بود، عیسی دیوپ در دقیقه ۱+۹۰ گل تساوی مغرب را به ثمر رساند و سبب شد بازی در وقت اضافه دنبال شود. در ۳۰ دقیقه اضافه هم هیچ گلی رد و بدل نشد تا سرنوشت تیم برنده در ضیافت پنالتیها تعیین شود. در این ضربات هم مغرب با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد و به جمع ۱۶ تیم پایانی صعود کرد.
در ضربات پنالتی، تئون کوپمینرز و ووت وخورشت برای هلند موفق به گلزنی شدند و جاستین کلایورت، کویینتن تیمبر و کریسنسیو سامرویل پنالتیهای خود را از دست دادند. از مغرب نیز سفیان رحیمی، شمس الدین طالبی و اسماعیل صیباری توپهای خود را تبدیل به گل کردند و نیل العیناوی و اشرف حکیمی، پنالتی خود را هدر دادند.
مغرب که در جام جهانی ۲۰۲۲ شگفتیساز شده بود و در جایگاه چهارم این مسابقات ایستاد، از ساعت ۲۰:۳۰ روز ۱۳ تیر در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل کانادا صفآرایی میکند.
ویلتون سامپایو از کشور برزیل قضاوت این بازی را عهدهدار بود و به عیسی دیوپ ازمغرب کارت زرد نشان داد.