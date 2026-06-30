مسئولان برگزاری مراسم راهپیمایی اربعین، آخرین وضعیت آمادگی استان‌ها، روند اجرای برنامه‌ها و راهکار‌های تسهیل خدمات به زائران را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست هماهنگی اربعین سازمان حج و زیارت با حضور رئیس ستاد اربعین، مسئول کمیته ثبت‌نام و اعزام، مدیران ستادی و مدیران حج و زیارت استان‌های مرزی برگزار شد تا آخرین برنامه‌ها و تمهیدات مرتبط با خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی بررسی و نهایی شود.

در این نشست، مدیران استان‌های تهران، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان، آخرین وضعیت آمادگی استان‌ها، روند اجرای برنامه‌ها و راهکار‌های تسهیل خدمات به زائران را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

همچنین بر آمادگی کامل سازمان حج و زیارت در انجام مأموریت‌های محوله در اربعین، شامل ثبت‌نام زائران در سامانه سماح، مدیریت اعزام، ارائه خدمات بیمه‌ای و راهنمایی و رسیدگی به امور گمشدگان، با هدف ارائه خدماتی روان، ایمن و شایسته به زائران تأکید شد.