معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس استان اردبیل گفت: علاقه‌مندان به ثبت نام و شرکت در آئین تشییع، وداع و تدفین پیکر قائد شهید امت به پایگاه‌های مقاومت بسیج در سراسر استان مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ پاسدار جهانبخش عطایی افزود: تمهیدات لازم برای انتقال شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع «رهبر شهید امت» اندیشیده شده و شاهد حضور گسترده و میلیونی مردم در این مراسم خواهیم بود.

وی با بیان اینکه عده کثیری از مردم نقاط مختلف استان اردبیل به صورت خودجوش و با استفاده از وسائل نقلیه شخصی در این مراسم شرکت خواهند کرد، گفت: سایر شرکت کنندگان نیز با ثبت نام در پایگاه‌های مقاومت بسیج در قالب چندین کاروان از طریق اتوبوس به این مراسم اعزام خواهند شد.

وی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته و برگزاری جلسات تخصصی، هماهنگی لازم برای اسکان و پذیرایی از عزاداران اعزامی به این آیین صورت گرفته و ادارات و دستگاه‌های مختلف هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات اسکان، حمل‌ونقل، امور رفاهی، تغذیه و پشتیبانی را انجام داده‌اند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس استان اردبیل بیان کرد: بر همین اساس شهرداری منطقه ۱۸ تهران پاسخگوی نیاز‌ها از جمله اسکان و پذیرایی شرکت کنندگان استان اردبیل در این مراسم خواهد بود.

سرهنگ عطایی اضافه کرد: با توجه به اینکه پیش بینی می‌شود میلیون‌ها نفر از سراسر کشور در مراسم تشییع، وداع و تدفین پیکر قائد شهید امت شرکت کنند باید شرکت کنندگان اردبیلی مانند پیاده روی اربعین وسائل شخصی مورد نیاز خود را به همراه داشته باشند.

وی با بیان اینکه مشارکت در برگزاری باشکوه مراسم ملی تشییع رهبر شهید وظیفه همگانی است و همه افراد جامعه باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند ادامه داد: مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و تشییع میلیونی آن در روز‌های آینده نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی گفت: این تشییع تنها یک تشییع معمولی نخواهد بود بلکه موجی از عشق و دلدادگی به رهبری و ولایت در آن نهفته است و مردم جهان شاهد بزرگترین تشییع تاریخی خواهند بود.

مراسم تشییع، وداع و تدفین پیکر قائد شهید امت از روز شنبه ۱۳ تیرماه از تهران آغاز خواهد شد، مراسم وداع با پیکر رهبر شهید امت حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای روز‌های شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیر در مصلای تهران برگزار و مراسم تشییع نیز روز دوشنبه ۱۵ تیرماه برگزار می‌شود.

این مراسم سه روز در تهران و پس از آن در قم و سپس در نجف برگزار می‌شود و در نهایت مراسم وداع و تدفین روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه در مشهد برگزار خواهد شد.