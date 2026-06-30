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رئیس سازمان حج و زیارت و مدیرعامل بانک ملت در نشستی مشترک، راهکارهای گسترش همکاریهای دوجانبه و ارتقای خدمات به زائران را بررسی کردند و بر تشکیل کارگروههای مشترک برای بررسی و تدوین راهکارهای ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر به زائران تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، در دیدار با فرشید فرخنژاد، مدیرعامل بانک ملت، راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک و اجرای برنامههای نوین با هدف ارتقای کیفیت خدمات به زائران را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.
در این نشست، دو طرف با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای فناوریهای نوین و زیرساختهای دیجیتال، درباره تسهیل فرآیندهای خدمات بانکی مرتبط با حج و زیارت، افزایش سرعت ارائه خدمات و بهبود تجربه زائران گفتوگو کردند.
همچنین مقرر شد کارگروههای مشترک سازمان حج و زیارت و بانک ملت با هدف بررسی راهکارهای ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر به زائران تشکیل شود تا پیشنهادهای اجرایی برای توسعه خدمات، تسهیل فرآیندها و بهرهگیری از ظرفیتهای نوین در این حوزه تدوین و پیگیری شود.
در پایان این دیدار، رئیس سازمان حج و زیارت و مدیرعامل بانک ملت بر تداوم همکاریهای مشترک و استفاده از ظرفیتهای دو مجموعه برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی زائران تأکید کردند.