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سیزدهمین دوره مسابقات بینالمللی رباتیک و هوش مصنوعی با عنوان «فیراکاپ آزاد ایران ۲۰۲۶» از ۲۶ تیر تا ۲ مرداد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود؛ رویدادی که با هدف شناسایی استعدادها، توسعه فناوریهای نوین و تقویت پیوند میان علم و صنعت طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در راستای توسعه فناوریهای پیشرو و ترویج فرهنگ نوآوری در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی، سیزدهمین دوره مسابقات بینالمللی رباتیک و هوش مصنوعی با عنوان فیراکاپ آزاد ایران ۲۰۲۶ از ۲۶ تیرماه تا ۲ مردادماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.
این رویداد با همکاری کمیته ملی رباتیک ایران (فیرا) و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود و با هدف تجمیع نخبگان، پژوهشگران و علاقهمندان حوزه رباتیک در دو سطح دانشآموزی و دانشجویی طراحی شده است.
فیراکاپ ۲۰۲۶ در قالب لیگهای متنوع و با استانداردهای بینالمللی، بستری رقابتی فراهم میکند تا شرکتکنندگان توانمندیهای خود را در طراحی، ساخت و پیادهسازی الگوریتمهای پیشرفته هوش مصنوعی در رباتهای هوشمند به نمایش بگذارند.
در شرایطی که هوش مصنوعی به یکی از موتورهای اصلی تحول صنعتی در جهان تبدیل شده است، برگزاری چنین رویدادهایی میتواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه علمی و فناورانه کشور در سطح بینالمللی ایفا کند. این مسابقات صرفاً یک رقابت فنی نیست، بلکه بستری برای تبادل دانش میان نسل جوان و متخصصان حوزه رباتیک به شمار میرود.
در این دوره، مسابقات در سه بخش اصلی دانش آموزی، با هدف شناسایی استعدادهای نو و هدایت آنها به حوزههای علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM)، بخش دانشجویی با تمرکز بر پژوهشهای پیشرفته و توسعه سیستمهای هوشمند در سطح دانشگاهی و بخش تجاریسازی با هدف اتصال ایدههای فناورانه به صنایع، سرمایهگذاران و بازار برگزار می شود.
برگزارکنندگان این رویداد تأکید دارند که هدف اصلی تنها برگزاری یک رقابت نیست، بلکه ایجاد یک زیستبوم پایدار برای رشد استارتاپهای رباتیک و تقویت زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور دنبال میشود.