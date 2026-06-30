به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فواد غزیعلی معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با بیان اینکه مجموع مسافران جابه‌جا شده در پایانه‌های مسافربری استان در سه ماه نخست سال به یک میلیون و ۷۸۸ هزار و ۷۰۵ نفر رسیده است گفت: این آمار نسبت به آمار یک میلیون و ۷۱۳ هزار و ۹۸۳ نفری مدت مشابه در سال ۱۴۰۴ افزایش ۴ درصدی داشته است.

او افزود: در این بازه زمانی، تعداد کل سفر‌های انجام‌شده نیز با رشد قابل توجه ۲۱ درصدی همراه بوده و از ۱۹۲ هزار و ۲۸۵ سفر به ۲۳۱ هزار و ۸۸۴ سفر رسیده است.

غزیعلی ادامه داد: تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تمرکز اصلی سفر‌ها در این دوره بر محور‌های درون‌استانی بوده است؛ به طوری که تعداد مسافران درون‌استانی از یک میلیون و ۳۲۹ هزار و ۵۶۳ نفر به یک میلیون و ۵۳۶ هزار و ۵۹۵ نفر افزایش یافته و شمار سفر‌های این بخش نیز از ۱۶۴ هزار و ۳۶۸ سفر به ۲۱۰ هزار و ۵۲۶ سفر رسیده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: در بخش برون‌استانی، شاهد کاهش تردد‌ها بودیم که تعداد مسافران این بخش از ۳۸۴ هزار و ۴۲۰ نفر به ۲۵۲ هزار و ۱۱۰ نفر تقلیل یافته و تعداد سفر‌های برون‌استانی از ۲۷ هزار و ۹۱۷ سفر به ۲۱ هزار و ۳۵۸ سفر رسیده است.