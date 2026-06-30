به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: همراه سرای بیمارستان بستک در دو طبقه، شامل ۱۴ اتاق اقامتی، دو آشپزخانه، شش سرویس بهداشتی و دو انباری به بهره برداری رسید.

پژمان شاهرخی افزود: زیربنای این همراه سرا ۴۷۰ مترمربع، و با اعتبار بیش از ۱۸ میلیارد تومان ساخته شده است.

وی گفت: ارتقای خدمات رفاهی و فراهم‌سازی فضایی مناسب برای اسکان همراهان بیماران از اهداف ساخت این همراه سراست.

احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت و درمان، زمینه ساز ارتقای کیفیت زندگی مردم است و مشارکت خیران نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه خدمات درمانی و رفاهی دارد.

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در این مراسم از تلاش‌های خانواده آل‌اسحاق به عنوان بانی ساخت این مجموعه و دکتر مدنی نماینده خیر که نقش مؤثری در پیگیری و اجرای این طرح داشت، قدردانی شد.