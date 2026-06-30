مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از بسیج حداکثری ظرفیت‌های شرکت برای خدمات‌رسانی به میلیون‌ها زائر و پشتیبانی از مواکب سطح استان در ایام تشییع قائد امت امام شهید خبر داد و گفت: ۱۰ دستگاه تانکر آبرسانی به استان‌های تهران و قم، در عملیات تأمین آب شرب زائران مشارکت فعال دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، حمیدرضا نامداری گفت: در محور‌های مواصلاتی استان البرز، ۲۰ نقطه از سوی ستاد تشییع برای خدمات رسانی به زائران شامل ۸ نقطه در کرج، ۳ نقطه در ساوجبلاغ،۳ نقطه در نظرآباد، ۲ نقطه در فردیس و اشتهارد و سایر نقاط در طالقان و چهارباغ تعیین شده و شرکت آبفا البرز مسئولیت تأمین آب شرب مورد نیاز را برعهده گرفته است.

او افزود: اولویت ما تأمین آب پایدار از طریق شبکه توزیع و بهره‌گیری از ناوگان تانکر‌های سیار با رعایت استاندارد‌های بهداشتی آب آشامیدنی است.خدمات این شرکت تنها به مرز‌های استان محدود نشده و با اعزام ۱۰ دستگاه تانکر آبرسانی به استان‌های تهران و قم، در عملیات تأمین آب شرب زائران مشارکت فعال دارد. همچنین یک دستگاه خودروی آزمایشگاه مجهز سیار به همراه ۱۵ نیروی متخصص فنی و عملیاتی به تهران اعزام خواهد شد.

او ادامه داد: در بخش خدمات رفاهی، روزانه ۱۰ هزار بسته آب شرب و ۴۸۰ کیلوگرم یخ بهداشتی با بکارگیری از تجهیزات و دستگاه‌های متعلق به شرکت آبفا البرز، در سطح مواکب استان توزیع می شود.

مدیرعامل آبفای البرز خاطرنشان کرد: با پیش‌بینی تردد ۳ تا ۵ میلیون نفر زائر از محور‌های مواصلاتی البرز و اسکان شبانه حدود ۱۰۰ هزار نفرجمعیت، تمامی ظرفیت‌های اسکان و نقاط تأمین آب از طریق «سامانه بدرقه» بارگذاری شده تا زائران به‌راحتی از خدمات موجود بهره‌مند شوند.