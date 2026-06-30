به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهرا محدثی در رثای رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای شعری سروده است.

زبان معترض زخم‌های ما بودی

سکوت بود، تو بشکوهی صدا بودی

هزار قصّه ورق خورد و تو در آن دوران

شکوه‌مندترین فصل ماجرا بودی

کلام و بحث تو دل‌خواه، گفتگوی تو گرم

صبور و ساده و آرام و بی‌ریا بودی

تو آمدی و شکفت آیه‌های سبز دعا

میان ما پل پیوند با خدا بودی

قیام روشن تو خود گواه رویش ماست

اگرچه دور ز هر بحث و ادعا بودی

تو ایستادی و در فصل دشنه‌های خزان

بهارمندترین فصل سال‌ها بودی