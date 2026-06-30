به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: این زمین لرزه ساعت ۴ و ۱۰ دقیقه بامداد امروز به بزرگی ۳.۴ ریشتر در عمق هشت کیلومتری زمین، جنوب‌شرق انارک رخ داد.

منصور شیشه فروش افزود: پس از وقوع این زمین‌لرزه، چهار تیم ارزیاب به مناطق تحت تأثیر اعزام شدند.

وی گفت: خوشبختانه براساس ارزیابی‌های انجام‌شده، تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه گزارش نشده است.