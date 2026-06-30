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زمین لرزه ای جنوب شرق انارک از توابع شهرستان نایین در استان اصفهان را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: این زمین لرزه ساعت ۴ و ۱۰ دقیقه بامداد امروز به بزرگی ۳.۴ ریشتر در عمق هشت کیلومتری زمین، جنوبشرق انارک رخ داد.
منصور شیشه فروش افزود: پس از وقوع این زمینلرزه، چهار تیم ارزیاب به مناطق تحت تأثیر اعزام شدند.
وی گفت: خوشبختانه براساس ارزیابیهای انجامشده، تاکنون هیچگونه خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمینلرزه گزارش نشده است.