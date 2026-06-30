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نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس شورای اسلامی از افتتاح پژوهشسرا و آزمایشگاههای مرکزی دانشآموزی زندهیاد زهرا علامه تنکابنی تا شهریورماه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس شورای اسلامی از بهرهبرداری پژوهشسرا و آزمایشگاههای مرکزی دانشآموزی زندهیاد زهرا علامه تنکابنی تا شهریورماه امسال خبر داد.
سید شمسالدین حسینی گفت: این مرکز علمی و آموزشی که عملیات ساخت آن حدود ۱۸ سال پیش با همت بانوی خیر، زندهیاد زهرا علامه تنکابنی آغاز شد، اکنون مراحل پایانی ساخت را پشت سر میگذارد و تا شهریورماه آماده افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه تنکابن بزرگترین شهرستان غرب مازندران است، افزود: این پروژه یکی از نیازهای مهم آموزشی منطقه به شمار میرود که با پیگیری مدیران آموزش و پرورش، مشارکت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، همراهی خیران، شهرداریها، بخشداریها و حمایت دولت به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
نماینده مردم تنکابن در مجلس با بیان اینکه ساختمان پژوهشسرا با زیربنای حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده است، تصریح کرد: بخش عمده تجهیزات آزمایشگاههای فیزیک، شیمی و دیگر بخشهای آموزشی نیز تأمین شده و بر اساس برنامهریزی انجامشده، برخی بخشها از جمله آسماننما از تیرماه به بهرهبرداری میرسد و افتتاح رسمی مجموعه در شهریورماه انجام خواهد شد.
حسینی همچنین ظرفیت استقرار شرکتهای دانشبنیان و اجرای فعالیتهای فناورانه در این مجموعه را از ویژگیهای مهم پژوهشسرا دانست و ابراز امیدواری کرد این مرکز نقش مؤثری در توسعه آموزشهای پژوهشمحور و دانشبنیان در غرب مازندران ایفا کند.
رئیس اداره آموزش و پرورش تنکابن نیز با اعلام آمادگی این مجموعه برای بهرهبرداری گفت: افتتاح رسمی پژوهشسرای زندهیاد زهرا علامه تنکابنی پس از تکمیل تجهیزات کارگاهها و آزمایشگاهها، در هفته دولت انجام خواهد شد.
صالحی افزود: این مجموعه بهعنوان نخستین پژوهشسرای بزرگ دانشآموزی غرب مازندران، دارای آزمایشگاههای تخصصی شیمی، فیزیک، هوش مصنوعی، کارگاههای مهارتی، صنایعدستی، بازاریابی و دیگر فضاهای آموزشی و پژوهشی است که میتواند بخش مهمی از نیازهای علمی و آزمایشگاهی دانشآموزان منطقه را تأمین کند.
رحمانزاده، یکی از خیران شهرستان تنکابن نیز با اشاره به مشارکت در تجهیز این مجموعه گفت: این اقدام به یاد فرزند مرحومش، زندهیاد دکتر امیرحسین رحمانزاده، انجام میشود و تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیون تومان برای تجهیز بخشی از پژوهشسرا هزینه شده است.
وی افزود: برآورد میشود هزینه تجهیز این بخش از مجموعه از یک میلیارد تومان فراتر رود و این مسئولیت تا تکمیل نهایی ادامه خواهد داشت.