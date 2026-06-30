به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ پیکر جانباز نخاعی دفاع مقدس، شهید عبدالکریم حقجو امروز ساعت ۹ صبح از مقابل منزل شهید، واقع در خیابان پیروزی تهران، خیابان ۱۳ آبان جنوبی، کوچه شهید افراسیابی تشییع می‌شود.

پیکر شهید پس از تشییع، برای خاکسپاری به بهشت زهرا (س) منتقل می‌شود. مراسم یادبود شهید حقجو فردا چهارشنبه ۱۰ تیر از ساعت ۱۵ در مسجد قدس، واقع در خیابان پیروزی، نبش خیابان اول نیروی هوایی برگزار می‌شود.

این رزمنده دوران دفاع مقدس، ۲۳ اسفند سال ۱۳۶۶ در ارتفاعات شاخ شمیران و در منطقه عملیاتی والفجر ۱۰ به افتخار جانبازی در راه اسلام و انقلاب نائل شد.

او دارای مدرک دکتری تاریخ اسلام و مدرس دانشگاه و بازنشسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. از این رزمنده دوران دفاع مقدس چهار فرزند با تحصیلات عالی به یادگار مانده است.

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