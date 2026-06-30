به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد رادمهر افزود: از این شمار هزار و ۶۰۰ تن بصورت کاروان با خودروی شخصی و بقیه با ۹ دستگاه اتوبوس، سیزدهم تیرماه عازم تهران می‌شوند.

وی گفت: ۶۰ تن از خانواده شهدا هم با قطار به تهران اعزام می‌شوند.

رادمهر افزود: موکب قمر بنی هاشم میناب نیز با ۶۰ تن برای خدمت رسانی به زائران در تهران برپا می‌شود.

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