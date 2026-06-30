به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در پیامی شهادت جانباز ۷۰ درصد، حاج عبدالکریم حق‌جو را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پرواز روح بلند جانباز سرافراز و اسوه صبر و استقامت، شهید حاج عبدالکریم حق‌جو به ملکوت اعلی، قلوب ارادتمندان به فرهنگ ایثار و شهادت را داغدار کرد.

این یادگارِ دوران عزت و افتخار، که پس از سال‌ها تحمل مشقت‌های ناشی از مجروحیت، با کوله‌باری از اخلاص و ایمان به دیدار حق شتافت، الگویی تمام‌عیار از پایمردی و دلدادگی به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

شهادت این جانباز سرافراز در ماه خون و قیام، ماه محرم‌الحرام، نشانی از پیوند ناگسستنی مجاهدان راه خدا با نهضت عاشوراست؛ گویی این شهید عزیز که تمام عمر خود را در مسیر مکتب حسینی صرف کرده بود، توفیق یافت تا در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، به خیل کاروان حسینی بپیوندد و پاداش مجاهدت‌های خود را در جوار رحمت واسعه الهی دریافت کند.

اینجانب فقدان این عزیز را به خانواده معظم و صبور ایشان، جامعه شریف ایثارگران و همرزمان سلحشور آن شهید گرامی تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، برای آن مسافر کوی دوست، علو درجات و همنشینی با شهدای کربلا و برای بازماندگان، صبر و اجر جزیل مسئلت دارم.

عباسعلی رضایی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ