سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در ورودی چهرگان شهرستان شبستر خبر داد و گفت: ۶ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شده‌اند و امدادرسانی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، وحید شادی‌نیا اظهار کرد: صبح امروز حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در ورودی چهرگان شهرستان شبستر به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس آذربایجان شرقی گزارش شد.

وی افزود: درپی اعلام این حادثه چهار اکیپ عملیاتی اورژانس به همراه دو دستگاه آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان آغاز شد.

سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی ادامه داد:طبق ارزیابی نهایی کارشناسان اورژانس حاضر در محل ۲۹ مصدوم حادثه تحت اقدامات فوریت‌های پزشکی به بیمارستان فاطمیه شبستر انتقال و تحت اقدامات درمانی قرار گرفتند.