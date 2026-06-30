واژگونی اتوبوس در ورودی چهرگان شبستر آذربایجان شرقی
سخنگوی اورژانس آذربایجانشرقی از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در ورودی چهرگان شهرستان شبستر خبر داد و گفت: ۶ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدهاند و امدادرسانی ادامه دارد.
وی افزود: درپی اعلام این حادثه چهار اکیپ عملیاتی اورژانس به همراه دو دستگاه آمبولانس جمعیت هلالاحمر به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به حادثهدیدگان آغاز شد.
سخنگوی اورژانس آذربایجانشرقی ادامه داد:طبق ارزیابی نهایی کارشناسان اورژانس حاضر در محل ۲۹ مصدوم حادثه تحت اقدامات فوریتهای پزشکی به بیمارستان فاطمیه شبستر انتقال و تحت اقدامات درمانی قرار گرفتند.