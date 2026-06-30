به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، طاهر رستمی درسومین جلسه ستاد هماهنگی بدرقه رهبر شهید گفت: تامین امنیت و سلامت بیش از ۷ میلیون زائر که درمدت ۵ روز در استان تردد می‌کنند در اولویت ستاد است.

وی با اشاره به برپایی ۳۰۰موکب در سراسر استان و ۸ موکب اصلی در مبادی ورودی و خروجی استان گفت:کمیته‌های ۱۱گانه ستاد درسطح شهرستان‌ها نیز تشکیل شده و همه موارد احصا شده است.

رستمی گفت: مراسم تشییع فرصتی تکرار نشدنی برای استان و فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌ها وتوانمندی‌های استان است.

وی با تاکید برمستند سازی، اطلاع رسانی و امور فرهنگی افزود: با وجود هماهنگی‌ها برای زائران در مشهد باید در داخل استان نیز برنامه‌هایی برای عزاداری و مراسمات محوری درسطح شهرستان‌ها داشته باشیم.

چند روز مانده به مراسم وداع و بدرقه قائد شهید امت، همه دستگاه‌های خدمت رسان، از راهداری و پلیس‌راه گرفته تا ستاد اقامه نماز و دیگر سازمان ها، پای کار آمده‌اند.

اتوبوس‌های استان با همه ظرفیت مسافران را به مشهد جابجا می‌کنند و نمازخانه‌های بین راهی و مساجد، میزبان مهمانان هستند.