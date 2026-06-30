فعالیت ۵۲۴ شرکت دانشبنیان در البرز
مدیر کل صمت استان البرز توسعه صنایع دانشبنیان را راهبرد اصلی استان در مسیر رشد اقتصادی دانست و گفت: البرز با برخورداری از ۵۲۴ شرکت دانشبنیان، چهارمین استان کشور در این حوزه است و برای دستیابی به جایگاه سوم برنامهریزی کردهایم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
انصاری گفت: اکنون استان البرز با ۵۲۴ شرکت دانشبنیان، رتبه چهارم کشور را در اختیار دارد و از نظر ارزش افزوده و فروش محصولات دانشبنیان نیز جزو استانهای پیشرو محسوب میشود. هدفگذاری ما این است که با تقویت زیرساختهای نوآوری و حمایت از شرکتهای فناور، جایگاه استان را در رتبهبندی ملی بیش از پیش ارتقا دهیم.
مدیر کل صمت استان البرز، توسعه زنجیرههای ارزش راهبردی بهویژه در حوزه دارو و بیوتکنولوژی را از مهمترین برنامههای استان عنوان کرد و گفت: طی سالهای اخیر تلاش کردهایم زیستبوم بیوتکنولوژی دانشبنیان را در البرز نهادینه کنیم و امروز این استان در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم بیوتکنولوژی کشور و حتی منطقه قرار گرفته است.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه صنعتی مبتنی بر آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: سیاست استان حرکت به سمت توسعه صنایع دانشبنیان، فناوریهای نوین و صنایع با ارزش افزوده بالا است؛ بنابراین توسعه صنایع آببر، آلاینده و مغایر با ملاحظات زیستمحیطی در اولویت برنامههای توسعهای البرز قرار ندارد.
انصاری با اشاره به برخی محدودیتهای موجود در سامانهها و فرآیندهای اجرایی گفت: بخشی از این موانع در حال پیگیری و رفع است و امیدواریم با بهبود زیرساختها، شرایط برای رشد هرچه بیشتر شرکتهای دانشبنیان فراهم شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با استمرار حمایت از شرکتهای فناور و توسعه فناوریهای نوین، طی دو تا سه سال آینده شاهد دستاوردهای چشمگیرتری در حوزه اقتصاد دانشبنیان، افزایش ارزش افزوده و ارتقای جایگاه صنعتی استان البرز خواهیم بود.