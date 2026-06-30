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افسانه غیاثوند، شاعر. درباره کودکان مدرسه میناب که در تجاور آمریکایی صهیونیستی شهید شدند، شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، افسانه غیاثوند، شاعر. درباره کودکان مدرسه میناب که در تجاور آمریکایی- صهیونیستی شهید شدند، شعری سروده است.
به در به تخته به دیوار خون شتک بزند
و سقف مدرسههامان بگو ترک بزند
به پشت دستیِ تو با سپاهش، اهریمن
به زخم باز دل مردمت، نمک بزند
دلت رحیم شود با رجیمهای زمان
برای صلح چنین بیگدار، لک بزند
ولی نخواه که دستی به لطف همّت تو
به عِرض و غیرت این خاک، ناخنک بزند
به آنکه خواست در آوردگاهِ حقّ و یقین
ستون علم کند و خیمهگاه شک بزند
سری بگو به پشیمانی در و دیوار
به شرمساری تاریخیِ فدک بزند
و یا نه، بگذرد از خون بیگناه پدر
ولی نیاید و حرفی ز ماترک بزند
زمان، زمانهی غربال خوب از بدِ ماست
اگر که خواست تنی هم به این الک بزند؛
به داغ غزّه و لبنان به خونشریکیِ ما
سری دوباره به این زخم مشترک بزند
چهها ببین که نیامد به روز ما و چه غم
اگر که طاقت ما را خودی محک بزند
ولی بگو به دل مادرانِ مینابی
به حقِّ نان و نمک، زخم کمترک بزند