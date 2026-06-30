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سخنگوی ستاد بدرقه «شهید امت » در کرمان از ثبتنام تعداد زیدی از مردم استان در نرمافزار «دیار مرد میدان» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان ،احمد مرادیزاده، سخنگوی ستاد بدرقه «امام شهید» در کرمان، گفت: استقبال مردم از نرمافزار «دیار مرد میدان» بسیار خوب بوده و تاکنون تعداد زیادی از طریق این نرمافزار ثبتنام کردهاند و این آمار همچنان بهصورت لحظهای در حال افزایش است.
وی افزود: نرمافزار «دیار مرد میدان» هیچگونه تداخلی با سامانه سراسری ثبتنام ندارد و صرفاً برای ارائه خدمات و تسهیلات ویژه به مردم دیار کریمان در نظر گرفته شده است.
مرادیزاده با اشاره به سابقه این سامانه اظهار کرد: نرمافزار «دیار مرد میدان» شش سال سابقه فعالیت دارد و به دلیل عملکرد موفق آن، تصمیم گرفته شد برای ارائه خدمات بهتر به مردم کرمان در مراسم بدرقه «امام شهید» بار دیگر از این ظرفیت استفاده شود.
سخنگوی ستاد بدرقه «امام شهید» در کرمان از متقاضیان خواست بدون ثبتنام عازم سفر نشوند و تأکید کرد: افراد زیر ۱۵ سال و بالای ۵۰ سال از ثبتنام خودداری کنند.
وی همچنین به افرادی که بهصورت کاروانی یا با اتوبوس سفر میکنند توصیه کرد برای حفظ ارتباط و مدیریت بهتر، شبکههای ارتباطی کوچک تشکیل دهند و برای هر پنج نفر یک مسئول مشخص کنند تا در طول مسیر و محل برگزاری مراسم، ارتباط اعضای گروه حفظ شود و در صورت بروز مشکل، پیگیریها سریعتر انجام گیرد.