به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: در پی اخبار واصله مبنی بر ورود یک محموله مواد مخدر، مرزبانان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی، مسیر‌های احتمالی تردد قاچاقچیان را با کمین و کشت‌های هدفمند پوشش دادند که با توجه به این رصد همه جانبه، قاچاقچیان موفق به تحویل بار به رابطان نشدند و محموله مواد مخدر خود را در محدوده‌ صفر مرزی در زیر خار و خاشاک مخفی کردند.

سردار مجید شجاع گفت: مرزبانان با توجه به اشراف موقعیتی در پاکسازی محل، ۵ کوله مواد مخدر به وزن ۱۵۲ کیلوگرم از نوع تریاک به همراه یک قبضه سلاح کلاش، دو تیغه خشاب و ۵۸ عدد تیر جنگی کلاش را کشف کردند.

وی افزود : سلاح و مهمات به همراه مواد مخدر مکشوفه تحویل مراجع قانونی شد.