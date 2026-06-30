مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت : در پی افزایش سطح آلایندگی هوا و با هدف حفظ سلامت شهروندان، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی و کلاس‌های آموزشی شهرستان کرمان و بخش‌های تابعه امروز سه‌شنبه ۹ تیرماه تعطیل است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،غلامرضا نجات خالقی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان، با اشاره به افزایش سطح آلودگی هوا و به منظور حفظ سلامت شهروندان، اعلام کرد: تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های تابعه و همچنین کلاس‌های آموزشی در روز سه‌شنبه ۹ تیرماه تعطیل هستند.

وی بیان داشت :دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز امدادی و درمانی، نیرو‌های نظامی و انتظامی و سایر مراکزی که بر اساس قوانین و مقررات از این مصوبه مستثنا هستند، طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

نجات خالقی با بیان اینکه وضعیت آلودگی هوا به صورت مستمر پایش می‌شود، گفت: هرگونه تصمیم جدید از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان درباره منشأ آلودگی اخیر نیز اظهار کرد: به دلیل آسیب‌دیدگی پوشش گیاهی در کویر مرکزی، کانون‌های گرد و غبار در این منطقه فعال شده‌اند و گرد و غبار با وزش باد از استان‌های سمنان، اصفهان و یزد به سمت کرمان منتقل می‌شود.

وی پیش‌بینی کرد: شاخص کیفیت هوا برای فردا کاهش خواهد یافت، اما احتمال افزایش دوباره آلودگی در روز پنجشنبه وجود دارد.

نجات خالقی در پایان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع ریشه‌ای این مشکل گفت: با پیگیری استاندار کرمان، پیشنهاد تعریف یک پروژه ملی برای احیای کویر مرکزی و کنترل کانون‌های گرد و غبار مطرح شده است تا از تکرار این پدیده در کرمان جلوگیری شود.