به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر در جلسه شورای معادن استان بوشهر با تأکید بر استفاده از ظرفیت معادن برای ایجاد اشتغال پایدار و ارزش افزوده در استان اظهار داشت: مدیریت استان بر استفاده از ظرفیت‌ها و عناصر معدنی در راستای توسعه اقتصادی تأکید دارد و باید با شناسایی دقیق این ظرفیت‌ها، زمینه توسعه فعالیت‌های اکتشافی و سرمایه‌گذاری در این حوزه متناسب با حفاظت از محیط زیست، فراهم شود.

زارع ادامه داد: در شرایطی که دولت با محدودیت‌های مالی مواجه است، حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه مطالعات، پژوهش و اکتشاف معادن اهمیت ویژه‌ای دارد و از علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این بخش حمایت می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه معدن‌داران به مسئولیت‌های اجتماعی گفت: معادن از جمله سرمایه‌های ارزشمند و در بسیاری موارد تجدیدناپذیر هستند و باید در کنار بهره‌برداری اقتصادی، صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

زارع بیان کرد: گاهی اگر امکان بهره‌برداری اصولی و کم‌خطر برای طبیعت فراهم نباشد، بهتر است این منابع برای نسل‌های آینده حفظ شوند تا با فناوری‌های پیشرفته‌تر و با کمترین آسیب به محیط زیست در آینده مورد استفاده قرار گیرند.

استاندار بوشهر با اشاره به تغییر رویکرد‌های جهانی در حوزه محیط زیست گفت: امروز نگاه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی نسبت به گذشته بسیار جدی‌تر شده و بهره‌برداران معادن نیز باید با درک این مسئولیت، فعالیت‌های خود را در چارچوب اصول زیست‌محیطی انجام دهند.