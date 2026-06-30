به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سردار حسن حسن زاده، فرمانده سپاه تهران و رئیس قرارگاه آیین وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با حضور در برنامه تلویزیونی از مردم خواست با توجه به حجم عظیم جمعیت پیش بینی شده و ازدحام جمعیت حاضران در مراسم وداع، برای جلوگیری از بروز حادثه، کودکان را با خود در این مراسم به همراه نبرند.

سردار حسن زاده تاکید کرد: مهم‌ترین اولویت برگزارکنندگان، حفظ سلامت و امنیت مردم است.