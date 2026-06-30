به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ محمدمهدی جعفری اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، شناسایی و برخورد با عناصر فعال در حوزه توزیع و عرضه مواد مخدر را در دستور کار قرار دادند و این طرح به‌صورت همزمان در نقاط هدف و مناطق آلوده استان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای مرحله بیست‌وهشتم طرح آرامش در شهر، ۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و تعداد ۳ هزار و ۲۰۰ عدد قرص غیر مجاز کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ادامه داد: در این عملیات تعداد ۴۹ نفر خرده‌فروش مواد مخدر و ۳ نفر قاچاقچی دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

جعفری بیان کرد: همچنین در اجرای این طرح تعداد ۲۵ نفر معتاد متجاهر جمع‌آوری و تعداد ۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مرتبط با جرائم مواد مخدر توقیف شد.