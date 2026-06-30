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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر گفت: طرح آرامش در شهر با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط آلوده، برخورد قاطع با خردهفروشان مواد مخدر و جمعآوری معتادان متجاهر با استفاده از توان عملیاتی پلیس و هماهنگی مراجع قضایی به اجرا در آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ محمدمهدی جعفری اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، شناسایی و برخورد با عناصر فعال در حوزه توزیع و عرضه مواد مخدر را در دستور کار قرار دادند و این طرح بهصورت همزمان در نقاط هدف و مناطق آلوده استان اجرا شد.
وی افزود: در اجرای مرحله بیستوهشتم طرح آرامش در شهر، ۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و تعداد ۳ هزار و ۲۰۰ عدد قرص غیر مجاز کشف شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ادامه داد: در این عملیات تعداد ۴۹ نفر خردهفروش مواد مخدر و ۳ نفر قاچاقچی دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
جعفری بیان کرد: همچنین در اجرای این طرح تعداد ۲۵ نفر معتاد متجاهر جمعآوری و تعداد ۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مرتبط با جرائم مواد مخدر توقیف شد.