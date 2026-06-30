سرهنگ منیر جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل از اجرای مرحله بیست و هشتم طرح آرامش در شهر خبر داد و گفت: در این طرح ۷۲ ساعته با خرده فروشان مواد مخدر برخورد و معتادان متجاهر جمع آوری شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ عادل منیر جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، از اجرای مرحله بیست و هشتم طرح آرامش در شهر خبر داد و اظهار کرد: افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی، توسعه نشاط اجتماعی و ناامن کردن فضای جامعه برای مجرمان از اهداف مهم اجرای این طرح است.

وی افزود: برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر از رویکرد‌های این طرح بوده که به مدت ۷۲ ساعت توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری عملیاتی ماموران کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان اردبیل اجرا شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به دستاورد‌های اجرای این طرح گفت: دستگیری ۳۱۲ معتاد و معتاد متجاهر، ۶۵ خرده فروش مواد مخدر، کشف ۳۲ کیلو و ۱۲۰ گرم انواع مواد مخدر، ۵۳۶ عدد قرص غیرمجاز و ۴ دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر و توقیف ۱۱ دستگاه خودرو از دستاورد‌های مهم اجرای این طرح است.

سرهنگ منیر در خاتمه با قدردانی از مشارکت و همدلی مردم در اجرای موفق طرح‌های انتظامی خاطرنشان کرد: تلفن ۱۳۰ و ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در رابطه با فعالیت‌های مجرمانه است.