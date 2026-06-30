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مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر از پیشرفت چشمگیر طرح مقاومسازی مسکن روستایی در استان خبر داد و گفت: با اقدامات انجامشده، میانگین مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی استان به ۷۲ درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ امیر برومند افزود: این میزان در شهرستان جم با عملکردی کمنظیر به ۹۷ درصد افزایش یافته است.
وی در جریان بررسی روند اجرای طرحهای عمرانی و مسکن روستایی در شهرستان جم اظهار داشت: توسعه و نوسازی مسکن روستایی از اولویتهای اصلی بنیاد مسکن است و در یک سال اخیر اقدامات گستردهای در این حوزه انجام شده است.
برومند افزود: در این مدت تعداد ۱۵ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی برای دریافت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به بانکهای عامل معرفی شده و برای ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد نیز قرارداد تسهیلاتی منعقد شده است که ارزش این تسهیلات به پنج و نیم همت میرسد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان ادامه داد: امسال ۶ هزار و ۶۰۰ سهمیه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به استان ابلاغ شده که تاکنون با تخصیص ۲ هزار و ۸۵۰ واحد، تعداد ۷۶۳ واحد به بانکهای عامل معرفی و ۶۴ فقره قرارداد منعقد شده است.
وی با اشاره به اجرای طرحهای تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد بیان کرد: در حال حاضر ساخت یکهزار و ۳۰۰ واحد مسکونی با استفاده از ظرفیت کمکهای بلاعوض حساب ۱۰۰ امام (ره)، مسئولیتهای اجتماعی شرکت ملی نفت، شورای راهبردی پتروشیمیهای پارس جنوبی و تسهیلات ارزانقیمت طرح ویژه مسکن روستایی در دست اجراست.
مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت: با هدف پاسخگویی به نیاز مسکن اقشار مختلف جامعه، بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان بوشهر در حال احداث است.
برومند همچنین با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در حوزه عمران روستایی گفت: تاکنون آسفالت معابر روستایی استان به مساحت یک میلیون و ۲۵۰ هزار مترمربع اجرا شده و میانگین اجرای طرح هادی روستایی در استان به ۱۲۶ درصد رسیده که بوشهر را در جایگاه برتر کشور قرار داده است.
وی افزود: برای ۸۰ درصد متقاضیان در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان نیز اسناد مالکیت واحدهای مسکونی صادر و تحویل شده است.