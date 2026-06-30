پخش زنده
امروز: -
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور از آمادگی برای حمایت از صادرات محصولات پارک مدیا و فناوریهای دیجیتال استان سمنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین سهشنبه در بازدید از پارک مدیا و فناوریهای دیجیتال زیرمجموعه پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود افزود: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور حمایت از دانشبنیانها را با اهتمام پیگیری میکند و برای تسهیل و تسریع رسیدگی به مشکلات و مطالبههای آنها، کارگروه شورای راهبردی شرکتهای دانشبنیانها به ریاست رییس جمهور فعال است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور گفت: رای کارگروه شورای راهبردی شرکتهای دانشبنیانها حکم قانون دارد و میتواند در زمینه تامین تضمین کمک کننده باشد.
در جریان این بازدید محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، احمد عجم نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، محمدحسن آصفری فرماندار شاهرود و جمعی از مسوولان استان سمنان و شهرستان شاهرود حضور داشتند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور بعد از حضور در شاهرود به سمنان سفر میکند.
پارک مدیا با شتابدهی تخصصی و جامع، به استارتاپها و تیمهای خلاق امکان میدهد ایدههای خود را از مرحله مفهوم تا محصول آماده بازار پیش ببرند و دسترسی به استودیوها، فضای کار اختصاصی و اشتراکی، دیتاسنتر و دپارتمانهای حرفهای محتوا و فناوری، محیطی یکپارچه برای رشد سریع فراهم میکند.
در شتابدهی پارک مدیا، تیمها علاوه بر بهرهمندی از منتورینگ حرفهای، کارگاههای تخصصی و شبکهسازی با صنعت و سرمایهگذاران، فرصت دسترسی به زیرساختهای تولید محتوا و فناوریهای دیجیتال را نیز دارند تا محصول خود را در استاندارد جهانی توسعه دهند.
پارک مدیا و فناوریهای دیجیتال در شاهرود به عنوان اولین پارک حوزه پویانمایی، انیمیشن، گیم و تولید محتوای دیجیتال در استان سمنان با رویکرد ملی و بینالمللی ذیل پارک استان در وسعت بیش از ۳۰هزار مترمربع راه اندازی شد و زیرساختهای منحصربهفرد تولید در حوزههای مختلف در این مجموعه تدارک دیده شده است و بالغ بر دو هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری تا کنون محقق گردیده است.
پانصدو ۵ شرکت فناور و دانشبنیان تحت پوشش پارک علم و فناوری استان سمنان مستقر در شاهرود فعالیت میکنند که برای حدود چهار هزار تا چهار هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد کردهاند.