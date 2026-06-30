کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود.

پیش بینی ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان، ۹ تیر

پیش بینی ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان، ۹ تیر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در مناطق دریایی، سواحل و جزایر با افزایش باد و بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه شهرستان بشاگرد رشد ابر همراه با رگبار پراکنده باران و رعد و برق و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

او افزود: توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

حمزه نژاد، گفت: صبح تا ظهر محدوده دریای عمان و شرق تنگه هرمز با افزایش باد‌های جنوب شرقی و بعدازظهر و شب خلیج فارس و غرب تنگه هرمز با افزایش باد‌های غربی متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بیشینه سرعت باد تا ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید و توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌ها بخصوص شناور‌های سبک و صیادی انجام شود.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: تداوم این شرایط جوی و دریایی فردا چهارشنبه نیز پیش بینی و از لحاظ دمایی امروز و فردا نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت و پایان هفته، افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.