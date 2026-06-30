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مدیرکل شیلات لرستان با تأکید بر ظرفیت بالای این استان در تولید ماهیان سردابی گفت: لرستان از نظر تولید، فراوری و رعایت استانداردهای فنی، آمادگی کامل برای صادرات ماهیان سالمونی و قزلآلا به بازار روسیه را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل شیلات لرستان در نشست تخصصی با مسئولان و رابطان هلدینگ «تجارتخانه سید حسین» که باهدف بررسی زمینههای همکاری برای صادرات ماهیان سردابی به کشور روسیه در دفتر مدیرکل برگزار شد، اظهار کرد: استان لرستان با برخورداری از بیش از ۷۰۰ مزرعه فعال پرورش ماهیان سردابی، یکی از قطبهای اصلی تولید این محصولات در کشور است و این ظرفیت، فرصت ارزشمندی برای توسعه صادرات و حضور در بازارهای بینالمللی فراهم کرده است.
کیارش بیرانوند افزود: لرستان توانایی صادرات سالانه تا ۷۰ درصد از تولید ماهیان سردابی خود را به کشورهای هدف را دارد و اداره کل شیلات آمادگی کامل دارد تا با هلدینگها و سرمایهگذاران بخش خصوصی برای انعقاد قراردادهای صادراتی و توسعه بازارهای خارجی همکاری کند.
مدیرکل شیلات لرستان با بیان اینکه از نظر فنی، ظرفیت تولید و رعایت استانداردهای بینالمللی هیچ مانعی برای صادرات وجود ندارد، تصریح کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، تقویت شبکههای بازرگانی، بازاریابی و ایجاد ارتباط مؤثر با بازارهای هدف است تا ظرفیتهای تولیدی استان به فرصتهای اقتصادی پایدار تبدیل شود.
بیرانوند همچنین به وجود پنج واحد فعال فرآوری و بستهبندی آبزیان در لرستان اشاره کرد و گفت: این واحدها از ظرفیت مناسبی برای آمادهسازی محصولات مطابق با استانداردهای صادراتی برخوردار هستند و میتوانند نقش مهمی در افزایش ارزشافزوده تولیدات شیلاتی استان و ارتقای جایگاه لرستان در بازارهای جهانی ایفا کنند.
وی با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاری در حوزه صادرات آبزیان خاطرنشان کرد: توسعه صادرات یکی از مهمترین راهبردهای رونق تولید، افزایش درآمد بهرهبرداران و ارزآوری برای استان است.