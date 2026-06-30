\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u067e\u06cc\u06a9\u0631 "\u0633\u06cc\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u062e\u062a\u0650" \u0648\u062d\u06cc\u062f\u06cc\u060c \u0634\u0627\u0639\u0631 \u067e\u06cc\u0634\u06a9\u0633\u0648\u062a \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0648 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633\u060c \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0647\u0627\u0644\u06cc \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0648 \u0627\u062f\u0628 \u062f\u0631 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0647\u0646\u0631\u06cc\u060c \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0648 \u062f\u0631 \u0628\u0647\u0634\u062a \u0632\u0647\u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u06a9 \u0633\u067e\u0631\u062f\u0647 \u0634\u062f. \u0639\u0637\u06cc\u0647 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f.