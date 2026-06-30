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ثبتنام زائران اربعین حسینی امروز سهشنبه نهم تیرماه، در سامانه سماح آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بنابر اعلام ستاد مرکزی اربعین؛ متقاضیان سفر به عتبات عالیات برای حضور در مراسم اربعین باید با مراجعه به سامانه سماح، نسبت به نامنویسی خود اقدام کنند و قبل از شروع ثبت نام با دقت، تاریخ رفت، برگشت، نوع وسیله نقلیه برای عزیمت به مرز، مرز خروجی و ورودی خود را تعیین و در سامانه ثبت کنند.
بر اساس این اطلاعیه، زائران باید گذرنامهای با حداقل شش ماه اعتبار داشته باشند.
همچنین بانک مرکزی اعلام کرد: به هر زائر اربعین ۲۰۰ هزار دینار عراق بهعنوان ارز اربعین اختصاص مییابد.
مسئولان از متقاضیان خواستهاند برای تسهیل برنامهریزی و دریافت خدمات، ثبتنام خود را در زمان مقرر انجام دهند.