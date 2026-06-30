کارشناس هواشناسی از تداوم ناپایداری‌های جوی و بارش‌های پراکنده در مازندران تا چهارشنبه خبر داد و گفت: از پنجشنبه تا شنبه، هوای استان پایدار و دما افزایشی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حمیدی کارشناس هواشناسی گفت: هرچند امروز سه‌شنبه از شدت ناپایداری‌های جوی در مازندران کاسته می‌شود، اما همچنان شرایط برای وقوع بارش‌های پراکنده، به‌ویژه در مناطق غربی و ارتفاعات استان، مهیاست.

وی افزود: امشب نیز در مناطق غربی و ارتفاعات استان بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود و برای روز چهارشنبه آسمان مازندران ابری، همراه با رگبار باران، وزش باد و احتمال رعد و برق خواهد بود.

به گفته کارشناس هواشناسی، بارش‌ها در ارتفاعات استان شدت بیشتری خواهد داشت و از اواخر چهارشنبه شب به‌تدریج از میزان ابر و ناپایداری کاسته می‌شود.

حمیدی با اشاره به وضعیت جوی روز‌های پایانی هفته اظهار کرد: از پنجشنبه تا شنبه هفته آینده، جو استان پایدار خواهد بود و آسمان صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش تدریجی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین درباره وضعیت دریا گفت: دریای خزر امروز موج متوسط دارد و برای برخی فعالیت‌های دریایی، از جمله گردشگری، شرایط مناسبی نخواهد داشت.