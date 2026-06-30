مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی مقدار آب صرفه جویی شده با اجرای سیستم‌های نوین آبیاری را ۹۹ میلیون مترمکعب در سال برای هر هکتار اعلام کرد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با بیان اینکه تاکنون ۴۳ هزار و ۵۰۲ هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستم‌های نوین آبیاری تجهیز شده است، گفت: ۴۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این مقدار سیستم آبیاری نوین در استان هزینه شده است.

جوادی بایگی گفت: از این سطح ۱۱ هزار و ۵۵۹ هکتار آبیاری تحت فشار و ۳۱ هزار و ۹۴۳ هکتار کم فشار بوده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی مقدار آب صرفه جویی شده ناشی از اجرای سیستم‌ های نوین آبیاری در استان را حدود ۹۹ میلیون مترمکعب در سال برای هر هکتار برآورد کرد.

جوادی بایگی گفت: هم اکنون در هزار و ۲۱۸ هکتار از اراضی کشاورزی استان سیستم‌ های نوین آبیاری در حال اجرا است.

وی اعتبار مصوب پیش بینی شده استان در سال جاری برای اجرای سیستم های نوین آبیاری را ۲۰۳ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اعتبار تخصیص یافته پارسال به استان ۷۱ میلیارد تومان بوده است.

به گفته وی به دلیل عدم وجود سرفصل اعتباری خاص در مورد تسهیلات اجرای آبیاری تحت فشار و کمک فشار، همان کمک بلاعوض دولت به ازای هر هکتار اجرای آبیاری تحت فشار و کم فشار به متقاضیان پرداخت می‌شود.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر به لحاظ سطح اجرا شده ی سیستم‌های نوین آبیاری، خراسان جنوبی رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

جوادی بایگی گفت: مقدار اعتبار بلاعوض دولت در سال جاری به ازای هر هکتار آبیاری کم فشار ۳۹ میلیون تومان، آبیاری تحت فشار ۱۵۷ میلیون تومان و آبیاری زیرسطحی ۲۲۲ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان است.