مدیر حج و زیارت مازندران از آغاز ثبت‌نام زائران اربعین حسینی از ساعت ۹ صبح امروز خبر داد و گفت: نام‌نویسی از طریق سامانه سماح و دفاتر زیارتی تا روز اربعین ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اسماعیلی مدیر حج و زیارت استان مازندران گفت: ثبت‌نام زائران اربعین حسینی از ساعت ۹ صبح امروز، سه‌شنبه، آغاز شده و تا روز اربعین ادامه خواهد داشت.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir یا دفاتر زیارتی حج و زیارت در سراسر استان، نسبت به ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

اسماعیلی گفت: زائران پیش از ورود به سامانه، باید تاریخ رفت و برگشت، نوع وسیله نقلیه و مرز خروجی مورد نظر خود را مشخص کنند تا فرآیند ثبت‌نام با سهولت بیشتری انجام شود.

مدیر حج و زیارت مازندران همچنین تأکید کرد: گذرنامه متقاضیان باید از تاریخ اعزام به سفر، حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد؛ در غیر این صورت امکان تشرف برای آنان فراهم نخواهد بود.