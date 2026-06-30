حمیدرضا نظامی منش جانباز ۷۰ درصد شهرستان اصفهان بر اثر صدمات ناشی از جانبازی دعوت حق را لبیک گفت و به یاران شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پیکر مطهر این جانباز شهید از میدان امام حسین رهنان به سمت گلزار شهدای این محله تشییع شد.

شهید حمیدرضا نظامی منش ۷ اسفند ۱۳۴۶ در اصفهان متولد شد ودر عملیات کربلای ۵ بر اثر اصابت ترکش و موج انفجار مجروح شد.

مسعود نیک‌بخت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان و حسین محمدی امام جمعه رهنان (غرب شهراصفهان) در پیامی‌های جداگانه ضمن ابراز همدردی با خانواده جانباز ۷۰ درصد حمیدرضا نظامی منش، شهادت این جانباز سرافراز را تبریک و تسلیت گفت.

مراسم بزرگداشت شهید نظامی منش از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ امروز در گلزار شهدای رهنان برگزار می‌شود.