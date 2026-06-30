استاندار یزد در پیامی ،صعود تاریخی تیم «چادرملوی اردکان»، به مسابقات لیگ قهرمانان آسیا (سطح ۲) را به بازیکنان، کادر فنی، مدیریت باشگاه و به‌ویژه مردم ورزش‌دوست و پرشور استان یزد تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بابایی در توئیتی، صعود تاریخی تیم «چادرملوی اردکان»، نماینده شایسته استان یزد، به مسابقات لیگ قهرمانان آسیا (سطح ۲) را به بازیکنان، کادر فنی، مدیریت باشگاه و به‌ویژه مردم ورزش‌دوست و پرشور استان یزد تبریک گفت.

بابایی در این پیام آورده: این موفقیت درخشان، نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی فوتبال استان یزد در آوردگاه‌های بزرگ است.

تیم‌های فوتبال گل گهر و چادرملوی اردکان در دومین و آخرین دیدار تورنمنت سه جانبه کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ۲، دوشنبه هشتم تیرماه، از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پاس تهران با قضاوت بیژن حیدری به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل در وقت‌های قانونی و اضافه خاتمه یافت. ضربات پنالتی با نتیجه ۷ بر ۶ به سود چادرملوی اردکان به پایان رسید و این تیم نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ شد.

تلاش دو تیم در پایان ۱۲۰ دقیقه هم راه به جایی نبرد تا تکلیف انتخاب سهمیه سوم ایران در آسیا با ضربات پنالتی مشخص شود.

در نهایت این چادرملوی اردکان بود که در ضربات پنالتی توانست با نتیجه ۷ بر ۶ بر شاگردان مهدی تارتار را شکست دهد و در دومین سال حضور در لیگ برتر فوتبال، به‌عنوان نماینده ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا ۲ معرفی شوند.

از ۲۲ ضربه پنالتی که بازیکنان دو تیم زدند ۹ ضربه به گل تبدیل نشد.

چادرملو در دیدار نخست رقابت‌های انتخابی آسیا توانست پرسپولیس را در یک بازی ۱۲۰ دقیقه‌ای با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد.

بیژن حیدری قضاوت این دیدار را برعهده داشت و در نیمه اول به پوریا شهرآبادی، مهدی تیکدری و آرمان اکوان از گل‌گهر و علیرضا آرتا، محمدرضا حسینی، محمدحسین فلاح، محمدحسین خسروی و حجت صدقی از چادرملو کارت زرد نشان داد.