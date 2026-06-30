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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: با بهرهبرداری از ۱۴ مرکز جدید نسل سوم و چهارم تلفن همراه در شهر بوشهر، پوشش شبکه و کیفیت اینترنت همراه ارتقا یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی سملیان اظهار داشت: برای اجرای این طرحها ۱۱۲ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
وی بیان کرد: توسعه زیرساختهای ارتباطی و ارتقای کیفیت خدمات تلفن همراه و اینترنت پرسرعت از اولویتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان بوشهر است و در همین راستا از سال گذشته تاکنون ۱۴ سایت جدید اپراتور رایتل در شهر بوشهر راهاندازی شده است.
سملیان با اشاره به اثرات اجرای این طرحها افزود: راهاندازی این سایتها نقش مؤثری در بهبود کیفیت مکالمه، افزایش سرعت اینترنت همراه و ارتقای دسترسی شهروندان به خدمات ارتباطی داشته است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با تأکید بر تداوم توسعه زیرساختهای ارتباطی در استان بیان کرد: اجرای این طرحها گامی مهم در مسیر تحقق عدالت ارتباطی، کاهش شکاف دیجیتال و ارائه خدمات ارتباطی پایدار و باکیفیت به مردم استان محسوب میشود.
سملیان بیان کرد: اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با همکاری اپراتورهای تلفن همراه، توسعه متوازن زیرساختهای ارتباطی را با جدیت دنبال میکند تا دسترسی مطلوبتر مردم به خدمات نوین ارتباطی در سراسر استان فراهم شود.
وی گفت: توسعه زیرساختهای ارتباطی تنها به مناطق شهری محدود نیست و اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پهنباند پرسرعت با سرعت در حال انجام است.
به گفته سملیان، با پایش مستمر وضعیت پوشش شبکه و رفع نقاط کور ارتباطی در جادهها و مناطق دورافتاده، افزایش ضریب نفوذ اینترنت باکیفیت در سراسر استان در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بیان کرد: توسعه فیبر نوری منازل و کسبوکارها به عنوان زیربنای تحول دیجیتال در شهرهای مختلف استان با مشارکت دولت و بخش خصوصی در حال اجرا است و با تکمیل این طرحها، شهروندان بوشهری به اینترنت پرسرعتتر و پایدارتر برای استفاده از خدمات دولتی و خصوصی دسترسی خواهند داشت.