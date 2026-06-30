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فرماندار اردبیل در بازدید از طرح های در حال احداث شهر ثمرین بر پیگیری و ساماندهی پروژه های نیمه تمام این منطقه قول مساعد داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل، به همراه یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل، علی پیرجاهد مدیرکل امور عشایر استان، صفر جعفرلو معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اردبیل، اسلام عبدی بخشدار ثمرین و اسلام حسنی شهردار ثمرین از پروژههای عمرانی و توسعهای شهر و بخش ثمرین بازدید کردند.
در جریان این بازدید، فرماندار اردبیل با اشاره به اهمیت تکمیل پروژههای نیمهتمام در منطقه، از اختصاص اعتبارات لازم برای تسریع در اجرای طرحهای عمرانی خبر داد.
وی تکمیل زیرسازی و آسفالت محل برگزاری جشنواره ثمرین، تکمیل و تجهیز ساختمان شهرداری و ایستگاه آتشنشانی ثمرین، ساماندهی انهار کشاورزی و تکمیل پروژههای نیمهتمام را از جمله اولویتهای مهم این منطقه عنوان کرد.
یعثوب نژاد محمد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل نیز در این بازدید بر حمایت از طرحهای سرمایهگذاری در منطقه تأکید کرد و گفت: با هدف رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید، تسهیلات لازم برای طرحهای سرمایهگذاری فراهم شده و طرحهای توجیهدار برای جذب سرمایهگذاران معرفی خواهد شد.
علی پیرجاهد، مدیرکل امور عشایر استان اردبیل نیز با اشاره به اهمیت بهبود زیرساختها در مناطق روستایی و عشایری، از برنامهریزی برای ساماندهی، زیرسازی و آسفالت راههای روستایی دورافتاده و مناطق عشایرنشین خبر داد.
در ادامه، اسلام آقا حسنی شهردار ثمرین با ارائه گزارشی از اقدامات شهرداری گفت: با حمایت فرماندار و مسئولان استانی، پروژه تکمیل ساختمان شهرداری و ایستگاه آتشنشانی بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی همچنین از اجرای طرحهای زیرسازی و آسفالت خیابانها و کوچههای شهر، ساماندهی نهرهای داخل شهر، خبرداد
وی گفت : برنامهریزی برای توسعه آسفالت در سال آینده، انجام شده است وا برنامههای فرهنگی و آیینهای عزاداری محرم درشهر ثمرین انجام شد و و همچنین اجرای پروژه دیوار حائل ثمرین هم انجام می شود و چند دستگاه سنگین وخودرو به شهرداری ثمرین اضافه شده است
اسلام عبدی بخشدار ثمرین نیز در این بازدید با اشاره به روند اجرای طرحهای عمرانی، اقتصادی و سرمایهگذاری در منطقه اظهار داشت: تحقق مطالبات مردم در حوزههای مختلف از جمله ساماندهی آب کشاورزی و آسفالت راههای روستایی در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود با همکاری دستگاههای اجرایی، روند توسعه بخش ثمرین با سرعت بیشتری ادامه یابد.