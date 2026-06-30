به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد بن احمد الیماحی رئیس پارلمان عربی در این بیانیه بر محکومیت شدید این پارلمان نسبت به تجاوز آشکار رژیم اشغالگر صهیونیستی به خاک سوریه و گلوله باران توپخانه‌ای استان‌های قنیطره و درعا تاکید کرد.

الیماحی در ادامه بر همبستگی کامل با سوریه و حمایت از هرگونه اقدامی که این کشور برای حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی خود اتخاذ می‌کند، تاکید کرد و از جامعه بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا برای توقف این تجاوز‌ها که تنش در منطقه را تشدید می‌کند، اقدام فوری انجام دهند.

رئیس پارلمان عربی در پایان بر موضع ثابت این نهاد در حمایت از سوریه در حفظ امنیت، حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی خود تاکید و اعلام کرد که ثبات سوریه یکی از ارکان اساسی امنیت کشور‌های عربی به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش: وزارت خارجه سوریه پیش‌تر تهاجم و پیشروی‌های ارتش رژیم صهیونیستی به استان‌های قنیطره و درعا در جنوب این کشور و گلوله‌باران توپخانه‌ای و پرواز جنگنده‌های این رژیم را به شدت محکوم کرده و خواستار مداخله فوری جامعه جهانی برای پایان دادن به این اقدامات شده بود.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران کلیه تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیما‌های جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب این کشور پیشروی کرده است. همچنین بخش‌هایی در جنوب این کشور از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

پس از استان جنوبی قنیطره، استان درعا نیز با ۳۲ مورد نقض حریم در رتبه دوم قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناک‌تر داشته و شامل حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پرواز‌های فشرده جنگنده‌ها بوده است. همچنین نقض حاکمیت در مناطق ریف دمشق و السویداء عمدتاً به پرواز هواگرد‌های متجاوز محدود شده است.