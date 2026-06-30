۹۰ مخزن ذخیره آب و ۱۲۰ پکیج خورشیدی به عشایر شهرستان جهرم توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،فرماندار ویژه شهرستان جهرم گفت: ۹۰ مخزن ذخیره آب یک‌هزار لیتری به ارزش تقریبی ۹۰۰ میلیون تومان و ۱۲۰ پکیج خورشیدی با اعتباری افزون بر ۶ میلیارد تومان بین عشایر شهرستان جهرم توزیع شد.

مطهرنیا افزود: این تجهیزات در راستای ارتقای کیفیت زندگی جامعه عشایری و تأمین بخشی از نیاز‌های اساسی، میان عشایر دو شهرستان جهرم و خفر توزیع شد.

او ادامه داد: ۱۰ درصد از هزینه تأمین پکیج‌های خورشیدی از محل خودیاری عشایر تأمین شده است.

فرماندار ویژه جهرم با تأکید بر توجه ویژه به مسائل جامعه عشایری بیان کرد: پیگیری مشکلات و مطالبات عشایر همواره در دستور کار قرار دارد و تاکنون جلسات متعددی با نمایندگان عشایر برای بررسی و رفع مسائل این قشر برگزار شده است.

او افزود: بخشی از اعتبارات اختصاص‌یافته به مناطق عشایری از محل درآمد‌های ارزش افزوده در حال تأمین و هزینه‌کرد است و تلاش می‌کنیم خدمات بیشتری به این مناطق ارائه شود.

مطهرنیا با تأکید بر نگاه برابر به همه طوایف و اقوام عشایری اضافه کرد: عشایر شهرستان جهرم، فارغ از زبان، تیره و قومیت، برای ما یکسان هستند و خود را موظف می‌دانیم مسائل و مطالبات همه آنان را با جدیت دنبال کنیم.

فرماندار ویژه جهرم همچنین با اشاره به پیشینه خود در جامعه عشایری بیان کرد: در حد توان و امکانات، پیگیری مسائل و رفع مشکلات این قشر را وظیفه خود می‌دانم.