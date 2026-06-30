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آلبوم «ترانههای کتاب فارسی کلاس اول ابتدایی» با هنرمندی شاهین پورداداش میری در قالب یک پروژه موسیقایی با کلام و بی کلام منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «ترانههای کتاب فارسی کلاس اول ابتدایی» عنوان یکی از تازهترین پروژههای حوزه موسیقی با هنرمندی شاهین پورداداش امیری است که در قالب یک آلبوم آموزشی - موسیقایی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
«پیشنهاد استفاده از موسیقی ایرانی برای حفظ اشعار کتاب فارسی»، «آشنایی با موسیقی ایرانی همگام با آموزش زبان فارسی در مدارس»، «تجربه انجام کار گروهی با خواندن دسته جمعی این آهنگها در کلاس درس» از جمله اهداف این آلبوم است که طی ۲ نسخه با کلام و بی کلام منتشر شدهاند.
«تجربه خوانندگی و تقویت اعتماد به نفس در گروه سنی کودک»، «آشنایی با سازهای ایرانی»، «انجام کار عملی در موسیقی در کنار گوش دادن به آنها» نیز دیگر اولویتها و مولفههای تولید این آلبوم عنوان شده است.
«خدای مهربان»، «راه مدرسه»، «سبز، سبزو سبز»، «انار»، «مهربانتر از مادر»، «زردآلو»، «ای ایران»، «ما کودکانیم»، «جشن آسمان»، «دریا»، «جشن بهمن»، «شادیم و پاکیم و خندان» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شدهاند.