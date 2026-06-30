رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، برگزاری بیستمین همایش ملی بهره‌وری در بستر پلتفرم را تجربه‌ای موفق در افزایش مشارکت، کاهش هزینه‌ها و تقویت حکمرانی داده‌محور دانست و از امکان تعمیم این الگو به سایر دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان ملی بهره وری، محمدصالح اولیاء برگزاری همایش ملی بهره‌وری ۱۴۰۵ در بستر پلتفرم را به‌رغم محدودیت‌های مالی و زمان کم، گامی بزرگ در جهت اثبات توانمندی‌های درون‌سازمانی و شبکه‌ای دانست و بر دستاوردهایی، چون چابکی سازمانی، مشارکت داوطلبانه، حکمرانی داده‌محور و تغییر رویکرد اجرایی تأکید کرد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در جلسه شورای مدیران اظهار کرد: به‌رغم تجربه کم و ریسک‌های موجود مانند محدودیت زمانی و مالی، برگزاری همایش ملی بهره‌وری ۱۴۰۵ در بستر پلتفرم کار مهم و بزرگی بود و مهم‌تر از همه، قابلیتی در سازمان ایجاد شد و مجموعه یک پله ارتقاء یافت. اگرچه برگزاری این همایش تجربه کوچکی برای کار بزرگ محسوب می‌شود، اما اتفاقات بزرگی در فرایندها، چارچوب‌ها و نتایج رخ داده است.

وی افزود: ما همواره از رویکرد اکوسیستمی سخن گفته‌ایم، اما این همایش فرصتی عملی فراهم آورد تا این رویکرد را در بستر یک پلتفرم، تمرین و تجربه کنیم. در واقع، فراتر از شعارها، از ظرفیت‌های واقعی اکوسیستم بهره‌گیری شد.

اولیاء با بیان اینکه ظرفیت‌های بسیاری در شبکه و اکوسیستم بهره‌وری نهفته است، تصریح کرد: شاید یکی از دستاورد‌های مهم این رویداد اثبات اعتمادبه‌نفس همکاران با شعار «ما می‌توانیم» بود.

به گفته وی، تجربه موفق برگزاری همایش با کمترین منابع و بیشترین دستاورد، حاکی از چابکی سازمانی است.

اولیاء ادامه داد: کار تیمی فراتر از نقش‌های سازمانی، از دیگر مؤلفه‌های کلیدی موفقیت بود که تحقق آن مستلزم نوعی رهبری و همراهی ویژه بود که خوشبختانه با موفقیت انجام شد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به مؤلفه نوآوری در اجرای این همایش از سوی برگزارکنندگان و مشارکت‌کنندگان، خاطرنشان کرد: نکته برجسته‌تر، حضور داوطلبانه بازیگران اکوسیستم بود که عامل اصلی مشارکت داوطلبانه، انگیزه درونی بود نه تکالیف و الزامات اداری.

وی تنوع مشارکت‌کنندگان شامل بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی، پژوهشکده‌ها و... را از نقاط قوت همایش دانست و تأکید کرد: به‌باور من، حس خوب نقش‌آفرینی برای مشارکت‌کنندگان، ارزشی فراتر از هرگونه پاداش مادی دارد.

دکتر اولیاء گفت: همچنین تعاملات شکل‌گرفته در این رویداد نشان داد که مذاکرات، تعاملات و پیگیری‌ها، بسیار تعیین‌کننده‌تر از صرفاً مناسبات اداری هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه موضوعات مطرح‌شده در نشست‌ها اولویت‌های ملی بهره‌وری را نمایان کرد، افزود: ما موضوعات را اولویت‌بندی نکردیم، بلکه تنها محور‌ها را تعیین کردیم، اما خود اکوسیستم به ما نشان داد که اولویت‌ها دقیقاً چه هستند. وظیفه ما تعیین اولویت نیست، بلکه تعیین چارچوب است. در واقع، خود بدنه و اکوسیستم، اولویت‌های کشور را به درستی تشخیص داده است. مانند مدیریت بهینه‌سازی.

محمدصالح اولیاء با تاکید بر اینکه بسیاری از پلتفرم‌ها و سامانه‌های راه‌اندازی‌شده برای اثربخشی به یک موتور محرک نیاز دارند، تصریح کرد: یکی از دستاورد‌های برگزاری همایش ملی بهره‌وری ایران در بستر پلتفرم، تجربه حکمرانی داده‌مبناست که پیش از این بیشتر در حد شعار بود. این داشبورد، داده‌ها و اطلاعات مختلفی از این همایش را در اختیار بازیگران اکوسیستم قرار می‌دهد تا مبنای تصمیم‌سازی قرار گیرد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران عنوان کرد: دانش و تجربه حاصل از برگزاری همایش در بستر پلتفرم، سازمان را به بازنگری در رویکرد‌های سازمانی مانند نحوه اجرای برنامه‌ها و تکالیف ترغیب کرد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در پاسخ به این پرسش که «آیا می‌توان روش و رویکرد سازمان را تغییر داد؟» تصریح کرد: می‌توان در اجرای برنامه‌ها و تکالیف سازمان، رویکردی متفاوت اتخاذ کرد. حتی قابلیت انتقال این تجربه به سایر دستگاه‌ها وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که نوع مشارکت و گزارش‌دهی با رویکرد جدیدی انجام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید افق‌های جدیدی را بگشاییم. این تجربه نشان داد که اگر به ظرفیت‌های اکوسیستم بهره‌وری اکتفا کنیم، مقیاس اثربخشی چند ده‌برابر بهره‌ورتر خواهد بود و با ضریب بیشتری به سمت موفقیت پیش خواهیم رفت.

کاهش ۷۰ درصدی هزینه‌های مالی و افزایش ۲۰۰ درصدی مشارکت و حضور در همایش

گفتنی است، در ابتدای این جلسه، رئیس کمیته راهبری همایش ملی بهره‌وری ایران، گزارشی از روند برگزاری این رویداد ارائه داد.

دکتر وحید اقدسی، با اشاره به استقبال گسترده از این همایش اظهار کرد: خوشبختانه با وجود آن که برای اولین بار همایش را به‌صورت پلتفرمی برگزار کردیم، اما استقبال خوبی از آن به عمل آمد و در مجموع ۲ هزار و ۲۰۰ نفر در این رویداد شرکت کردند.

وی افزود: امسال ۵۶ نشست تخصصی در بازه ۱۰ روزه همایش برگزار شد و نزدیک به ۲ هزار و ۳۰۰ نفر نیز در این نشست‌ها حضور یافتند.

مدیرکل روابط عمومی و بین‌الملل سازمان ملی بهره‌وری ایران افزود: در ۳ بخش آثار مکتوب، چندرسانه‌ای و ارائه محصول ۷۶۱ اثر به همایش ارسال و حدود ۷ هزار رای در ارتباط با این آثار توسط کاربران ثبت شده است.

اقدسی، تمرکززدایی و گسترده ساختن پهنه دربرگیری همایش را از جمله ویژگی‌های مثبت رویکرد پلتفرمی عنوان کرد و افزود: در قیاس با همایش سال گذشته که به صورت حضوری برگزار شد، بیش از ۲۰۰ درصد افزایش حضور و مشارکت رقم خورده است؛ به‌نحوی که کاربرانی از ۳۱ استان و ۱۳۴ شهر در یک یا چند بخش همایش شرکت کردند.

وی همچنین به کاهش ۷۰ درصدی هزینه‌های مالی همایش نسبت به سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: همایش امسال هم از نظر چابکی در سازماندهی و اجرا و هم کاهش هزینه‌ها در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است، به عنوان الگوی برگزاری بهره‌ورانه همایش قابل تعمیم به سایر دستگاه‌ها در بدنه دولت است.

رئیس کمیته راهبری همایش در پایان ضمن تقدیر از همه کارکنان سازمان ملی بهره‌وری ایران از مشارکت دستگاه‌های ملی و استانی و همچنین همه ذینفعان حوزه بهره‌وری کشور در برگزاری موفق بیستمین همایش ملی بهره‌وری ایران تشکر کرد.