به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،فرمانده انتظامی شهرستان فردوس گفت: مأموران گشت یگان امداد شهرستان فردوس در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محل پلیس راه به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ مریمی افزود: در استعلام انجام شده از سامانه‌های مربوطه مشخص شد خودرو دارای پلاک جعلی است و مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از کامیون، تعداد ۳۶ بشکه حاوی ۸ هزار و ۳۳۰ لیتر سوخت قاچاق خارج از شبکه توزیع فراورد‌های نفتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس گفت: مأموران در این خصوص یک دستگاه خودرو توقیف و ۵ نفر متهم دستگیر که به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.