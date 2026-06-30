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مأموران انتظامی شهرستان فردوس ۸ هزار و ۳۳۰ لیتر سوخت قاچاق در بازرسی از یک دستگاه کامیون دارای پلاک جعلی در این شهرستان کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،فرمانده انتظامی شهرستان فردوس گفت: مأموران گشت یگان امداد شهرستان فردوس در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محل پلیس راه به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.
سرهنگ مریمی افزود: در استعلام انجام شده از سامانههای مربوطه مشخص شد خودرو دارای پلاک جعلی است و مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از کامیون، تعداد ۳۶ بشکه حاوی ۸ هزار و ۳۳۰ لیتر سوخت قاچاق خارج از شبکه توزیع فراوردهای نفتی کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان فردوس گفت: مأموران در این خصوص یک دستگاه خودرو توقیف و ۵ نفر متهم دستگیر که به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.