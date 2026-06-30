۷۸۶ نفر از هم استانی‌های زنجانی در پویش نذر خون روز‌های تاسوعا و عاشورا خون اهدا کردند که نسبت به مدت مشابه قبل افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل انتقال خون استان زنجان گفت: ۷۸۶ نفر از هم استانی‌ها در پویش نذر خون طی روز‌های تاسوعا و عاشورا موفق به اهدای خون شدند که این تعداد نسبت به مدت مشابه قبل افزایش داشته است.

المیرا سعیدی با قدردانی از همکاری مشارکت خوب هم استانی در اهدای خون، افزود: از مجموع اهدای کنندگان، ۶۴۳ نفر از اهدا کنندگان مستمر و ۱۴۳ نفر بار اولی بودند.

وی اضافه کرد: مراکز اهدای خون زنجان و ابهر طبق زمان بندی اعلام شده و از همان روز‌های اول محرم به ویژه عصر و روز تاسوعا و عاشورا و پس از آن آماده خونگیری از عزاداران حسینی بود.

مدیرکل انتقال خون استان زنجان با اشاره به استقبال مراجعه کنندگان برای اهدای خون در این روز‌های خاص و معنوی محرم، تاکید کرد: از عموم مردم درخواست می‌شود اهدای خون را صرفا به این روز‌ها محدود نکرده و این اقدام خداپسندانه را در طول سال انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه همه ساله اهداکنندگان خون در پویش نذر خون مشارکت می‌کنند که از ابتدای ماه محرم تا پایان ماه صفر ادامه دارد، گفت: هم استانی‌ها در این زمینه همراه انتقال خون استان باشند.

سعیدی با بیان اینکه نیاز به فرآورده‌های خون مستمر و همیشگی است و به مقطعی خاص اختصاص ندارد، افزود:از تمامی قشر‌ها به ویژه جوانان و بانوان دعوت می‌شود تا با مشارکت در این پویش، محبت و همدلی خود را به نمایش بگذارند.

سعیدی خاطرنشان کرد: پویش اهدای نذر خون به تامین نیاز‌های خونی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان کمک می‌کند و علاوه بر آن به ترویج فرهنگ ایثار و همدلی در جامعه منتهی می‌شود.

طی سال گذشته ۲۹ هزار و ۲۸۸ واحد اهدای خون در استان زنجان در سیستم کشوری ثبت شد که رشد ۱۶.۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل داشته است.